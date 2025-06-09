Один человек погиб и еще один получил ранение в массовом ДТП в Подмосковье

Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей привело к гибели человека. Еще один получил травмы. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управление Министерства внутренних дел по Московской области.

Авария со смертельным исходом произошла на пятом километре автотрассы Деулина — Новинки. По имеющимся данным, в этом месте столкнулись фура и две легковых автомашины. Одна из легковушек после удара вылетела на обочину.

«Водитель одной из иномарок погиб, а пассажир с телесными повреждениями госпитализирован», — указали правоохранители в микроблоге.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства этого столкновения.

Ранее сообщалось о ДТП в Приморье. 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла, после чего сбил двоих пешеходов. В итоге скончались сам виновник аварии и один из сбитых им людей. Второй пешеход и пассажирка мотоцикла попали в больницу с травмами. Прокуратура уже возбудила по этому ЧП уголовное дело.