Мастер может испортить дом: как не нанять такого специалиста — советы эксперта

Эксперт по строительным материалам Федор Васильев в разговоре с REGIONS рассказал , что небрежность мастеров может испортить дорогостоящие материалы и превратить ремонт в долгосрочную проблему.

Эксперт рассказал, как распознать такого мастера. Специалист начинает с грубых работ. Он не убирает после себя клей, не складывает инструменты, не считает необходимым мыть руки между разными видами работ. Во время хаоса можно не придать его действиям значения. Однако небрежность приводит к финансовым затратам и порче материалов.

Например, грязь при укладке плитки — главный враг. Она впитывается в декоративные элементы. Иногда отмыть плитку не получается. А пыль от штробления может на долгие годы остаться на мебели и стенах. Федор Васильев уверен, что грязь ускоряет износ материалов. Нередко приходится все переделывать. Тогда начинаются конфликты, потому что не все мастера готовы жертвовать своей зарплатой и временем. Ремонт автоматически затягивается на более длительный срок.

Эксперт призвал наблюдать за работой мастера с первого дня, никогда не бояться делать замечания и при необходимости менять специалистов.

«В ремонте нет идеальной стерильности, ремонт сам по себе грязный. Разница в том, управляет ли мастер этой грязью или она управляет ремонтом. Когда управляет грязь, финал почти всегда один: испорченные декоры, перекладка, докупка поштучно, демонтаж, усталость и ощущение, что дом на время перестал быть домом», — отметил он.

Ранее эксперт «Главснаба» Васильев назвал бюджетные и износостойкие материалы для садовых дорожек.