Мастер-план городской агломерации Владивостока одобрен президентом Путиным

Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал, что у каждого жителя региона была возможность принять участие в проектировании плана. Люди просят о понятных вещах: проложить современные дороги, позволить всем жителям беспрепятственно попадать к морю, облагородить пляжи.

Жители требуют, что работу застройщиков кто-либо контролировал. Так, горожане не считают необходимым строить высокие здания, которые будут загораживать исторически важные объекты.

Архитектурные здания важно вовремя реконструировать, на этот факт также обращают внимание горожане. Также жителям Владивостока важно своевременно добираться до рабочего места, поэтому горожане просят сделать как можно больше развязок дорог. В идеале хотелось бы тратить не более 15 минут, чтобы добираться из одного пункта в другой.

Теперь все, что было решено и внесено на план, будет реализовано, отметил Константин Шестаков. Деньги будут выделены как из бюджета региона, так и государственного фонда. Приветствуется помощь бизнесменов и частных корпораций.