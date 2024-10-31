Мать из Кузбасса купила 17-летнему сыну автомобиль, на котором он ездил без прав

В Беловском муниципальном округе задержали 17-летнего парня без водительских прав. Позже сотрудники ГИБДД Кузбасса выяснили, что подросток нарушал правила дорожного движения с разрешения своей матери, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ГИБДД Кузбасса рассказали, что юноша управлял «ВАЗ 2115», который не был поставлен на учет. Сотрудники вызвали родителей. Мама подростка рассказала, что сама купила для сына автомобиль и была проинформирована о необходимости поставки транспортного средства на учет. Женщина хотела, чтобы сын учился ездить и в любой момент совершенствовал свои навыки.

«Мама юноши в салоне патрульного автомобиля подтвердила, что ее сын регулярно управляет транспортом», — уточнили в ГИБДД Кузбасса.

На несовершеннолетнего водителя составлен протокол за управление транспортного средства без наличия водительских прав. Против его матери также составлен протокол за то, что она передала автомобиль водителю без прав. Теперь «ВАЗ 2115» отправили на специализированную штрафстоянку, изъяв его у семьи.

Ранее сообщалось, что камера наблюдения зафиксировала, как нижегородец целенаправленно преградил дорогу автобусу из-за того, что его водитель не позволял ему совершить обгон.