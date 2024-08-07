Мать певицы Пелагеи: хоккеист Телегин не снял запрет на выезд за границу дочери

Мать певицы Пелагеи Светлана Ханова рассказала корреспонденту KP.RU , что дочь и ее бывший супруг, хоккеист Иван Телегин не смогли урегулировать конфликт относительно запрета на выезд за границу их общей дочери в досудебном порядке.

О семейном конфликте стало известно после записи в соцсети певицы Пелагеи. Она рассказала, что обещала дочери отправиться в путешествие в Турцию, если девочка успешно закончит первый класс. Звездная мама выполнила обещание и купила путевку. За полчаса до вылета в аэропорту ей сообщили, что бывший супруг наложил запрет на выезд ребенка.

«Иван его не снял. Насколько я знаю, подан иск в суд, он будет 16 августа», — уточнила мать Пелагеи.

Женщина также рассказала, что хоккеист перестал выплачивать деньги за ипотеку. В связи с задолженностью ему не разрешают выезжать за границу. Сумма долга составляет 64 миллиона рублей.

Светлана Ханова также рассказала, что Пелагея отказалась от фамилии бывшего супруга и снова стала Хановой. Ранее информация об этом появилась в соцсетях, но сама певица ее не опровергала и не подтверждала.

Ранее сообщалось, что хоккеист Телегин задолжал Пелагее по алиментам почти 60 млн рублей.