Мать погибших под Красноярском детей рассказала, что дом после дихлофоса не проветривали
Фото: [t.me/krksledkom]
Мать погибших от отравления четырех детей под Красноярском на допросе рассказала, что после применения дихлофоса помещения не проветривались, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Мать говорит [на допросе], что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка», — сообщили в СК.
Дом обработали дихлофосом. Потом все члены семьи находились на улице. Когда родители с детьми вернулись, они не проветривали комнаты.
Отец рассказал, что он обрабатывал все комнаты дихлофосом. Наносил раствор преимущественно на мебель и стены. Использованный баллон выбросил в мусорный пакет, который вынес на улицу и оставил возле калитки.
«Он сообщил, что разбрызгал [содержимое] баллона по всему периметру квартиры, при этом его дети и жена были на улице», — рассказали в СК.
Мужчина рассказал, что присоединился к семье. Они вернулись примерно через два часа после обработки. Первым зашел отец. Он проверил, присутствует ли специфический запах в комнате. Его не было. Тогда глава семейства пригласил всех членов семьи домой.
Дихлофос и другие средства от насекомых, которыми пользовались родители погибших детей, изъяты из местных магазинов для проведения экспертиз.
Ранее сообщалось, что в СК назвали приоритетную версию отравления детей под Красноярском.