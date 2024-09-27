Мать погибших под Красноярском детей рассказала, что дом после дихлофоса не проветривали

Мать погибших от отравления четырех детей под Красноярском на допросе рассказала, что после применения дихлофоса помещения не проветривались, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Мать говорит [на допросе], что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка», — сообщили в СК.

Дом обработали дихлофосом. Потом все члены семьи находились на улице. Когда родители с детьми вернулись, они не проветривали комнаты.

Отец рассказал, что он обрабатывал все комнаты дихлофосом. Наносил раствор преимущественно на мебель и стены. Использованный баллон выбросил в мусорный пакет, который вынес на улицу и оставил возле калитки.

«Он сообщил, что разбрызгал [содержимое] баллона по всему периметру квартиры, при этом его дети и жена были на улице», — рассказали в СК.

Мужчина рассказал, что присоединился к семье. Они вернулись примерно через два часа после обработки. Первым зашел отец. Он проверил, присутствует ли специфический запах в комнате. Его не было. Тогда глава семейства пригласил всех членов семьи домой.

Дихлофос и другие средства от насекомых, которыми пользовались родители погибших детей, изъяты из местных магазинов для проведения экспертиз.

Ранее сообщалось, что в СК назвали приоритетную версию отравления детей под Красноярском.