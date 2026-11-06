В подмосковном ЖК «1-й Южный» построили новый дом на 805 квартир

Г руппе компаний ФСК (компания реализует объект под брендом «1-й ДСК») выдали разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на 805 квартир в составе ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе, его общая площадь составила 52,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке для хранения сезонных вещей и спортивного инвентаря предусмотрены 137 кладовых, а также колясочные и места для велосипедов, на первом этаже расположены коммерческие помещения для магазинов, кафе, аптек и других сервисов. В состав комплекса входят 14 многоквартирных домов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. На территории запроектированы три детских сада, две школы. Для жителей создадут пешеходно-велосипедный маршрут до ж/д станции и бульвар-дендрарий.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.