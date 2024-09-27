В СК назвали приоритетную версию отравления детей под Красноярском

В ГСУ СК России по Красноярскому краю назвали приоритетную версию гибели четырех детей под Красноярском — попадание в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства.

К такому выводу следователи пришли, получив результаты судебно-химической экспертизы.

«В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные исследований КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы», — указано в сообщении ведомства.

Отравление произошло вследствие попадания в организм средства против насекомых, которое в настоящее время не установлено. На данный момент проведены не все судебные химические экспертизы, поэтому данная версия предварительная.

В четверг, 26 сентября, пришли результаты другой экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов взяли на пробы продукты, которые продаются в местном магазине. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что приобретала мама погибших детей накануне госпитализации: пельмени и курицу.

Кроме того, из дома семьи взяли пробы продуктов и готовых блюд, обнаруженных в холодильнике. Также проверяли воду. Предварительные результаты свидетельствовали о том, что никакие из указанных продуктов не могли спровоцировать интоксикацию организмов. Итоговая экспертиза подтвердила результаты предварительной.

«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября.