Мать российского военнопленного сообщила о непрекращающемся шантаже со стороны ВСУ

Мать попавшего в украинский плен российского военного Николая Шепилова Валентина из Луганска сообщила, что ВСУ требуют от семьи денег для сохранения жизни бойца ВС РФ, сообщили РИА Новости.

Женщина рассказала, что Николай связался с ней и срочно просил найти его украинский паспорт. Сделать это было нелегко, потому что квартира Николая сгорела. Однако документ все же нашелся при помощи бывшей супруги Николая. Женщина сделала ксерокопию и отправила. На вопрос, зачем нужен паспорт, ответа так и не получила. Сын признался, что его убьют без предоставления ксерокопии.

Во время следующего звонка Николай попросил срочно прислать денег. Украинские военные потребовали материальную компенсацию за павших на поле боя сослуживцев, за подбитый Николаем квадрокоптер, за оказанную медицинскую помощь после взятия в плен.

Звонки также поступали девушке Николая. У семьи просили 700 тыс. руб. Таких денег ни у кого не было.

«Вы хотите, чтобы меня убили? Почему денег нет?» — вспоминает мать пленного.

Военные ВСУ обещают внести фамилию пленного в список на обмен после получения денег. В качестве доказательства необходимо прислать копию квитанции.

Ранее сообщалось, что украинские военные расстреливают своих солдат за попытки сдачи в плен.