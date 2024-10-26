Путин: украинские военные расстреливают своих солдат за попытки сдачи в плен

Украинские командиры скрывают от своих солдат факт попадания в окружение в Курской области, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в настоящее время командование подразделениями ВСУ затруднено, среди бойцов нарастает паника. При попытке сдачи в план командиры расстреливают солдат, сообщил он.

Сдавшихся в плен украинских солдат наши военные принимают, гарантируют им жизнь и безопасность, добавил президент.

СО стороны Украины предпринимаются попытки оказать помощь попавшим в окружение, но они безуспешны.

ВС РФ отражают контрнаступление противника, отметил Путин.

Ранее сообщалось о том, что Путин угостил лидеров стран БРИКС на ужине традиционными татарскими блюдами.