Мать собирала деньги на похороны на стримах: Сибдепо подтвердило смерть малыша

Информированный источник подтвердил, что 2-месячный ребенок в Кузбассе, мать которого во время стримов собирала деньги на его похороны, умер, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что ситуация привлекла внимание пользователей соцсетей. Так, жительница Кузбасса рассказала, что шла по улице с маленьким ребенком. По ее словам, она споткнулась и упала. Малыш получил травмы и умер. Женщина проводила стримы, во время которых организовала сбор средств на погребение.

По данным издания, подписчики обратили внимание, что со временем женщина начала рассказывать другую историю происшедшей трагедии. Периодически появлялись комментарии от людей, которые называли себя знакомыми матери погибшего малыша. Они частично опровергали ее слова.

Редакция Сибдепо выяснила, что по факту смерти малыша возбудили дело. Расследование проходит активно. Кроме того, еще одно дело расследуется в отношении мамы ребенка. По данным телеграм-каналов, ребенок умер 2 января. Его мама выходила на связь к подписчикам с просьбой прислать деньги 3 января. Некоторые россияне оказывали материальную поддержку.

Ранее сообщалось, что под Красноярском в семье, где четверо детей отравились дихлофосом, умер пятый малыш.