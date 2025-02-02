Под Красноярском в семье, где четверо детей отравились дихлофосом, умер пятый малыш

В семье из Красноярского края, где четверо детей погибли от отравления дихлофосом, умер пятый ребенок, сообщила Baza. По информации источника, малыш находился на грудном вскармливании. Ему было всего три месяца.

В сентябре 2024 года в семье Виноградовых, проживавших в поселке Красная Сопка, произошла трагедия — после домашнего ужина дети почувствовали себя плохо. Сотрудники скорой помощи госпитализировали их и их родителей, в том числе беременную мать. Спасти детей медикам не удалось.

В процессе расследования этого дела появилась версия о том, что семья отравилась пельменями, однако позже стало известно, что люди отравились дихлофосом — средством для бытового уничтожения насекомых.

Как пишет Baza, в ноябре 2024 году женщина родила ребенка. Врачи никаких проблем со здоровьем у него не нашли. Однако, в ночь на 2 февраля мальчику стало плохо. В дом вызвали скорую помощь. Спасти ребенка не удалось.

На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, трехмесячный мальчик захлебнулся рвотными массами. За ходом проверки следит местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в отеле «Поречье» в Москве отравились девять детей.