Ольга Зуева подала на алименты сразу после женитьбы Козловского на Акиньшиной и рождения сына

Модель и актриса Ольга Зуева, от которой у Данилы Козловского родилась шестилетняя дочь, подала на актера в суд. Как сообщает «Леди.Mail», соответствующий иск был зарегистрирован 5 мая, буквально накануне рождения у Козловского сына от его нынешней супруги Оксаны Акиньшиной.

Долгое время Зуева, проживающая с дочерью в Нью-Йорке, не поднимала вопрос алиментов. По данным источников, бывшие возлюбленные не заключали официального соглашения — Козловский переводил деньги по своему усмотрению.

Размер алиментов и причина подачи иска со стороны Зуевой неизвестны. Однако, как утверждают инсайдеры, это произошло, как только стало известно о скором появлении на свет наследника в новой семье Козловского.

По некоторым данным, звезда «Духlessа» мог бросить Зуеву именно из-за Акиньшиной, с которой они сблизились на съемках фильма «Чернобыль».

Ранее актер Игорь Верник лично поздравил Данилу Козловского и Оксану Акиньшину с рождением сына.