Мать умершего в 2017 году музыканта Киселева добилась проверок в больнице Ростова

Мать умершего в 2017 году музыканта Алексея Киселева добилась проверок в ростовской больнице, в которой скончался ее сын, сообщает rostovgazeta.ru .

Алексей Киселев умер в БСМП № 2 Ростова в 2017 году. Мать уверена, что врачи изначально поставили неправильный диагноз. Когда мужчину привезли на «скорой» в больницу, ему необходимо было экстренно сделать операцию. Позже появились подписанные им документы об отказе от хирургического вмешательства. Женщина уверяет, что почерковедческая экспертиза опровергла правдивость этих документов.

В 2023 году суд постановил, что больница должна выплатить женщине 150 тысяч рублей. Мать не успокаивается. Она требует, чтобы к ответственности привлекли виновных в смерти ее сына медиков. В 2024 году родные музыканта отправили запросы в Москву с требованием продолжить расследование.

«На личных приемах у руководителей правоохранительных структур в Ростове мне подтвердили, что начались проверки. В частности, идет проверка по факту привязывания моего сына в больнице. Дано поручение провести проверку по поводу образования докторов, которые оказывали медицинскую помощь моему сыну», — отмечает Людмила Киселева.

Женщина записалась на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, но пока в приемной не подтвердили, что встреча состоится.

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