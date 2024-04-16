Суд в Сочи вынес приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

Лазаревский районный суд Краснодарского края вынес приговор блогеру Максиму Лютому, сын которого умер от истощения. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщили РИА Новости .

Блогер должен отбывать наказание в колонии строгого режима. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мужчине выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ и ст.156 УК РФ», — следует из слов судьи, зачитавшего приговор в Лазаревском суде.

Ребенок питерского блогера-сыроеда скончался в Сочи в возрасте одного месяца. Младенцу стало плохо 8 марта. Родители вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли. Сообщалось, что ребенок умер от пневмонии и истощения. Было возбуждено уголовное дело.

Жену блогера, мать ребенка приговорили к двум годам исправительных работ. Суд назначил также штраф в размере 15% от ежемесячного заработка. Блогер запрещал жене кормить молоком новорожденного. Также он обливал его ледяной водой.

Максим Лютый пропагандирует здоровый образ жизни, который, по его мнению, заключается в употреблении в пищу исключительно растений. Также человек должен получать энергию от солнца и ветра. В интервью он рассказывал, как мотивировал свою бабушку стать вегетарианкой. После этого она стала лучше выглядеть и чувствовать.

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