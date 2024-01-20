Матч ТВ: боксер Дацик опровергает информацию о ранении в зоне СВО

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик опровергает информацию о том, что он получил ранение в зоне СВО и называет истинную причину появления раны на руке, пишет издание «Матч ТВ».

Боксер Вячеслав Дацик, который принимает участие в зоне СВО, выложил фото в социальной сети. На кадрах он лежит в больничной палате со рваной раной на руке. СМИ активно начали публиковать информацию о том, что боец был ранен в зоне СВО.

Боксер не опровергает данные о получении рваной раны, но уточняет причину — укус собаки. Травму получил в Ленинградской области. Фото было сделано еще 6 января. Менеджер бойца также подтверждает данную информацию.

« Это дома. Американский буль», — заявил Дацик корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что боец ММА Никита Ворожбитов проинформировал о ранении боксера Вячеслава Дацика в своем Telegram-канале, сообщили РИА Новости. Он прокомментировал фото, отметив, что Вячеслав оказывает гуманитарную помощь, несмотря ни на что.

Ранее боец РФ Анатолий рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда закончится СВО, а также поделился предположениями, какие украинские города необходимо освободить в первую очередь.