«Осталось дожать»: боец ВС РФ раскрыл, когда может завершиться СВО

Скоро конфликту на Украине исполнится два года. Боец СВО Анатолий Кольчинский рассказал, какие регионы нужно освободить, чтобы приблизить победу России.

На предположения о том, что конфликт завершится в этом году, наш собеседник смотрит скептически.

«К сожалению, это невозможно. Точнее, возможно, но только при том варианте, если заморозят конфликт. Но нам этого допускать нельзя! Иначе получится, как с Чечней — потом бои возобновятся, только с очень большими проблемами, ведь Запад за время заморозки сможет обеспечить Украину всем необходимым», — заметил Кольчинский в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению солдата, скорого завершения боевых действий ждать не стоит, ведь у ВС РФ еще много задач. Например, Херсон вошел в состав Российской Федерации, и его нужно освобождать.

«Пока что не получается, ведь это большой город. Если посмотреть на карту освобожденных территорий за прошлый год, мы увидим, что продвижение дается очень тяжело. Противник придает нам проблем. И если наш главнокомандующий собирается выполнить все поставленные задачи, за год их выполнить нереально. В ближайшие пару лет говорить о полном завершении СВО просто невозможно», — считает боец спецоперации.

Есть ряд регионов, которые российские солдаты должны освободить непременно, продолжил Кольчинский. Среди них Николаевская область, Одесса, Херсонская область и Харьков.

«Нужно полностью освободить Украину, чтобы не было военной угрозы. Я понимаю, все устали. Но если приостановить СВО сейчас, то все равно будут локальные бои, будет огромное количество терактов. Нам понятно, почему НАТО и Штаты очень хотят заморозить спецоперацию — они уже «не вывозят», то есть мы смогли переломить ситуацию в свою пользу, осталось дожать», — подчеркнул наш собеседник.

Как заметил Анатолий, сейчас многие специалисты подписывают контракты, а на фронт идут хорошие технические поставки. У России есть все шансы продолжать в том же темпе и потихоньку, малыми шагами освобождать территорию, чтобы в дальнейшем не было угрозы для старых и новых границ.

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