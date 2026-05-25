Не все в общий бак: юрист объяснил, какой мусор на даче нельзя выбрасывать в контейнер

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT разъяснил правила обращения с отходами на дачных участках. Эксперт подчеркнул, что все отходы на участке важно разделять на четыре категории: бытовой мусор, крупногабаритные предметы, строительные отходы и растительные остатки. Каждая из этих категорий требует своего способа утилизации.

Обычный бытовой мусор. В стандартный контейнер разрешается выбрасывать только повседневные отходы: упаковку, пищевые остатки и прочие предметы регулярного потребления.

Крупногабаритные вещи. Старую мебель, сломанную бытовую технику или отходы после косметического ремонта нельзя просто так оставить у контейнера. Для них существуют специальные бункеры или отведенные площадки, куда следует относить такие предметы.

Строительный мусор — особая зона ответственности. Кирпич, бетонные обломки, остатки кровельных материалов, утеплитель, старые оконные блоки — все, что остается после демонтажа или капитального ремонта, категорически запрещено бросать в общий бак или складировать рядом с ним. Султанов пояснил, что для таких тяжелых и объемных отходов необходимо заказывать отдельный вывоз через специализированную организацию. При этом юрист настоятельно рекомендовал сохранять договор, чек или акт выполненных работ — эти документы станут подтверждением того, что мусор был передан законным способом.

Особое внимание эксперт уделил недопустимости превращать в свалки прилегающие территории. Нельзя выбрасывать мусор за границы участка — на обочины дорог, в лесополосы или на земли общего пользования садового товарищества.

Растительные остатки. Ветки, спилы деревьев и кустарников тоже не место в общем контейнере. Султанов перечислил допустимые варианты обращения с ними: компостирование, измельчение, отдельный вывоз или сжигание. Однако в последнем случае юрист подчеркнул, что разводить огонь можно только при строгом соблюдении противопожарных правил.