Матери погибших в роддоме детей обратились в СК с коллективной жалобой

Пациентки Череповецкого городского родильного дома рассказали, как потеряли детей во время родов, сообщил «Постньюс». Женщины и их родные утверждают, что персонал больницы применял метод Кристеллера, запрещенный в РФ с 1992 года.

Алина рассказала, что по медицинским показателям ей назначили кесарево. Однако в роддоме рекомендации проигнорировали и направили рожать естественным путем. По ее словам, врач давил на живот. Малыш перевернулся внутри утробы. Операцию сделали через полчаса, но ребенок был уже мертв. Супруг также подтвердил, что жене давили на живот.

«Экспертиза территориального фонда медицинского страхования Вологодской области подтвердила, что персонал роддома действовал некорректно при оказании медпомощи Алине. Однако уголовное дело так и не возбудили», — сообщил «Постньюс».

Еще одна роженица заявила, что врач также давил ей на живот во время родов. Когда сердцебиение перестало прослушиваться, решили оперировать. Кесарево сечение провели через час. Девочка родилась мертвой. По словам женщины, врачи извинились и рассказали, что по причине некачественного оборудования не увидели во время УЗИ многократное обвитие пуповиной.

Другая собеседница издания поделилась своей историей. Роды проходили тяжело. Врачи принудили приседать. Женщина сначала потеряла сознание во время физической нагрузки, потом в ходе рождения малыша. По ее словам, ей также давили на живот. Ребенок родился инвалидом.

«Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа медицинских работников Череповецкого городского родильного дома после нескольких смертей младенцев», — проинформировал «Постньюс».

По информации издания, все инциденты произошли в период с 2023 по 2024 год. Редакция располагает и другими историями женщин, которые считают, что пострадали от действий медиков.

Ранее сообщалось, что россиянка обвинила медиков в смерти 21-летней дочери.