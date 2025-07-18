Россиянка уверена, что смерть 21-летней дочери наступила из-за непрофессионализма медиков

В соцсетях появился пост женщины, которая обвинила медиков в гибели 21-летней дочери, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». На публикацию обратили внимание в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

По информации издания, женщина поделилась в соцсетях личной трагедией. Ее дочь доставили в больницу на скорой помощи. Специалисты приняли решение о переводе пациентки в реанимацию. После двух дней девушку перевели в хирургическое отделение. Наступила стадия стабилизации состояния. Пациентку определили в отделение терапии, где ей стало хуже. Женщина уверена, что медики не выполняли свои профессиональные обязанности: не посещали девушку в палате, долго не назначали необходимые процедуры, не реагировали на изменения состояния.

«И тут началось страшное. После перевода в это отделение моя единственная дочь, к сожалению, перестала сама себя обслуживать», — написала женщина.

По данным ведомства, в региональном Министерстве здравоохранения отреагировали на информацию. Женщине принесли соболезнования. Горожанке рассказали, что будут разбираться в ситуации. Ее также проинструктировали, куда ей необходимо написать заявление для проведения тщательной проверки. По ее результатам будут приняты соответствующие мери, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Денису Постовому отказали в медицинской помощи в американском СИЗО.