Число погибших от обстрела Белгорода со стороны украинских ВС возросло до 18 человек, пострадали 111 жителей города. Об этом сообщили представители российского МЧС в официальных социальных сетях .

В посте сообщается о том, что количество погибших из-за вражеского обстрела увеличилось до 18 белградчан, а пострадало свыше ста человек.

Днем 30 декабря центр города попал под обстрел украинских ВС. Согласно данным МЧС и Минобороны, от обстрела погибло, по меньшей мере, 12 взрослых и 2 ребенка, пострадало свыше ста жителей города. Были заведены уголовные дела о покушении на убийство, убийстве и умышленном уничтожении имущества.

Представители Министерства обороны позже сообщили, что отечественные средства ПВО перехватили несколько ракет «Ольха» и большую часть летевших на город Vampire. Отмечается, что если бы по городу попал снаряд, а не его осколки, потерь среди гражданских было бы намного больше.