МЧС: на Беломорканале в Карелии 30 июля обнаружили тела двух человек

Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия во вторник, 30 июля, обнаружили на воде тела еще двух пострадавших: мужчины и женщины, сообщает МЧС Республики Карелия.

Во вторник, 30 июля, 78 человек устраняют последствия чрезвычайной ситуации. Они ищут пропавших людей. В распоряжении специалистов находится 31 единица техники, в числе которых семь плавсредств. Для поисков привлечены водолазы. Не прекращается также обследование береговой линии. Кроме того, на месте находятся следователи.

30 июля было обнаружено тело еще одного пострадавшего. Погибший находился в 11 километрах от места ЧС в районе поселка Кочкома. Тело уже доставлено на берег для идентифицирования. В оперштабе Карелии проинформировали, что погибший мужчина работал экскаваторщиком, сообщил ТАСС. Он оказался в зоне подтопления, потому что прибыл ликвидировать последствия прорыва дамбы.

Позже в районе этого же населенного пункта обнаружили тело погибшей женщины. Ее доставляют на берег. Водолазы продолжают обследовать заводи.

Отмечается, что проводить поиски сложно из-за ухудшения погодных условий. По состоянию на утро 30 июля сообщалось, что неизвестной остается судьба еще трех человек.

Ранее сообщалось, что движение судов по Беломорканалу в Карелии остановлено до завершения восстановительных работ.