Движение судов по Беломорканалу в Карелии остановлено до завершения восстановительных работ

В Карелии произошла авария, из-за которой судоходство на участке между Выгозером и Белым морем было временно парализовано. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.

Согласно данным источника, в прошлом году по маршруту перевезли порядка 152 тыс. тонн грузов и около 15,2 тыс. пассажиров. В связи с ЧП движение судов между шлюзами No 10 и No 11 канала запрещено до окончания ремонта.

Беломорканал является важной транспортной артерией, используемой в основном для доставки грузов в города Кольского полуострова, а также Белого и Баренцева морей. По нему же проходят круизные маршруты сразу нескольких компаний, среди них: «Мостурфлот», «Водоходъ», «Экспресс-тур» и «Созвездие». Они следуют в Архангельск и до островов Соловецкого архипелага. А маршруты, тем временем, начинаются в разных городах России.

Ранее сообщалось, что в Карелии успешно справляются с последствиями ЧП на гидросооружении. Уровень воды постепенно идет на спад.