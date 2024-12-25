МЧС сообщило о последствиях пожара в ТЦ во Владикавказе

Сотрудники МЧС РФ устранили открытое горение в ТЦ «Алания Молл», сообщил официальный телеграм-канал ведомства. В МЧС предоставили кадры с места происшедшего, позволяющие предварительно оценить последствия пожара.

В ведомстве сообщили, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара для его устранения. Огонь распространился по территории ТЦ «Алания Молл». В частности, пламя было замечено на крыше здания. Также загорелся третий этаж торгового центра.

В МЧС поделились кадрами с места ликвидации пожара. Так, по предварительным данным, серьезные разрушения получили крыша и третий этаж. Спасатели были вынуждены подниматься наверх по лестницам, чтобы справиться с огнем. В результате пожара пострадали люди. Источник РЕН ТВ сообщил о восьми пострадавших. Официальная информация отличается.

«По предварительной информации, один человек погиб, двое — пострадали», — сообщили в МЧС РФ.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло прибыл на место происшествия. В своем телеграм-канале он сообщил об одной погибшей женщине, которая находилась в здании ТЦ. Он обратился к жителям с просьбой предоставлять сотрудникам правоохранительных органов информацию о происшествии, если они ею располагают.

Сергей Меняйло обратил внимание на недопустимость распространения фейков. Глава также рассказал, что сотрудники экстренных служб проводили осмотр всех помещений ТЦ с целью обнаружения в них людей.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в ТЦ «Алания Молл», расположенном во Владикавказе.