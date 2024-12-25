Взрыв прогремел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе: погибла уборщица

В результате мощного взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе было выбито множество окон, из здания поднимается едкий черный дым. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в 8:30 утра по мск. По данным РИА Новости, в результате взрыва пострадали девять человек. Один человек погиб: жертвой стала 57-летняя уборщица ТЦ, которая пришла на работу до его открытия. Травмы также получили прохожие, находившиеся рядом с местом происшествия. Сразу на место прибыли несколько бригад скорой помощи.

Согласно имеющимся данным, причиной стал взрыв бытового газа, произошедший на четвертом этаже. Площадь возгорания уже достигла 900 кв м. На месте происшествия работают все экстренные службы города.

По информации РБК, на место взрыва экстренно приехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил, что по пожару в ТЦ развернут специальный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на территории бывшего завода в Абакане.