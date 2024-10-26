МЧС: три робота в разное время загорелись во время шоу в Екатеринбурге

Три робота загорелись во время шоу, которое проходило в Екатеринбурге, сообщил телеграм-канал МЧС России.

В Екатеринбурге проходило развлекательное мероприятие, во время которого на сцене использовали роботов. Зарядный блок одного из электророботов загорелся. На месте дежурил пост пожарно-спасательной части, которые оперативно приступил к ликвидации. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Однако вскоре поступила информация об еще одном возгорании. Шоу проходило в «Екатеринбург-Экспо», на уличной территории которого загорелся еще один робот. Администрация концертной площадки самостоятельно справилась с ликвидацией возгорания и не привлекла пожарных для помощи.

«Развлекательное шоу превратилось в огненное», — отметили в МЧС.

Третий робот загорелся снова на сцене. Администрация «Екатеринбург-Экспо» оперативно отреагировала на ЧП и предприняла необходимые меры безопасности. Помощь спасателей также не понадобилась.

СМИ сообщили, что в «Екатеринбург-Экспо» проходил чемпионат международного уровня по битве роботов. Приборы загорелись, потому что не выдержали высокую нагрузку.

Ранее сообщалось, что автомобиль и частный дом загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист.