МЧС: в Орске подтоплено около 600 домов на 9 улицах

Около шестисот домов на девяти орских улицах были подтоплены после прорыва местной дамбы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского МЧС в опубликованном сообщении .

Ранее в городской мэрии сообщали о том, что в Орске произошел прорыв дамбы, защищающей населенный пункт от реки Урал. Сообщалось также о массовой эвакуации местных жителей из Старого города, в котором расположено несколько подтопленных поселков. Для эвакуированных местных жителей был подготовлен пункт временного размещения, рассказали сотрудники мэрии.

Сейчас сотрудники МЧС сообщили о том, что вода все еще продолжает пребывать в старую часть Орска, в которой расположены преимущественно частные дома. Уточняется, что на данный момент было подтоплено уже около 600 домов на 9 улицах сектора.

Отмечается также, что в ликвидации ЧС и оказании помощи местным жителем участвует более полутысячи сотрудников МЧС, более ста единиц техники и более 70 плавучих средств.