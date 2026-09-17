Туман над Нижневартовском: аэропорт в ступоре, рейсы уходят с многочасовыми задержками

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в аэропорту Нижневартовска сбился график движения воздушных судов. Массовые задержки рейсов на вылет и прилет связаны с непогодой в Югре и других регионах страны. Воздушные узлы буквально застопорились, сообщил muksun.fm.

По информации издания, с небольшим опозданием отправится рейс «ЮТэйр» из Нижневартовска в Ханты-Мансийск: вместо 10:50 вылет назначен на 11:20. С большим опозданием прилетел самолет «РусЛайн» из Екатеринбурга. Судно должно было прибыть в 05:05, но добралось в Нижневартовск только в 10:39. Обратный рейс задержан до 01:00 18 сентября.

«К сведению пассажиров, вылет рейса UT 316 в Ханты-Мансийск авиакомпании задерживается из Нижневартовска до 11:20 местного времени. Основание задержки: позднее прибытие», — сообщают в воздушной гавани столицы Самотлора.

По данным издания, задержка также сломала всю цепочку рейсов в Томск и обратно. Вылет планировался около шести часов утра, но задержан до 11:25. Поэтому обратно из Томска в Нижневартовск самолет вылетит лишь в 14:25. Похожая ситуация сложилась у компании S7 Airlines. Из-за густого тумана в новосибирском аэропорту Толмачево перенесли вылет самолета из Нижневартовска в Новосибирск — прибытие в столицу Самотлора ожидается в 11:20.

По информации издания, непогода в столице Самотлора помешала приземлиться чартеру «Уральских авиалиний» из Махачкалы. Пилоты были вынуждены увести борт на запасной аэродром в Екатеринбург. По этой же причине задерживается рейс компании «ЮТэйр» из Тюмени, который затем должен был лететь в Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда закрыли на семь часов из-за плана «Ковер».