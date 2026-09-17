Сергей Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны
Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах
Фото: [официальный канал Сергея Собянина в MAX]
Московский Портал поставщиков продолжает привлекать бизнес со всей России, заявил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, только за первые семь месяцев текущего года на платформе зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков.
«Более 12,7 тыс. из них — предприниматели из регионов. Это 76% всех новых участников», — отметил Собянин.
Сейчас на платформе работают более 410 тыс. предпринимателей. Учреждения из 48 регионов России ежедневно заключают здесь свыше 1,5 тыс. контрактов.
«При этом работать с площадкой становится все проще. Предпринимателям доступны электронный документооборот, автоматические ставки и ИИ-сервисы, которые помогают работать с товарами и документацией», — добавил мэр столицы.