«Я увезу Чебурашку домой»: плюшевый талисман объединил участников из разных стран на финале МФМ-2026

Масштабная церемония поставила точку в Международном фестивале молодежи, проходившем в Екатеринбурге. На протяжении семи дней — с 11 по 17 сентября — десять тысяч участников из 191 страны объединял девиз «Следуй за мечтой». Организатором финального вечера выступила «Таврида.АРТ», сообщил newstracker.ru.

Как отмечает издание, центральной темой вечера сделали музыку — ее представили как универсальный язык, стирающий границы между странами и поколениями. На сцену поднялись свыше тысячи артистов. За музыкальную часть отвечал продюсер Антон Беляев, а роль ведущих взяли на себя народный артист России Николай Цискаридзе и актриса Ника Здорик. Программу открыла увертюра: ее исполнил оркестр под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело.

По данным издания, первый крупный эпизод под названием «Российский мегамикс» вывел на сцену 150 артистов — балет, воздушных гимнастов, хор и оркестр, которым дирижировал американец Кристиан Кнапп. Кульминационным моментом стало совместное исполнение: десять тысяч зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря пропели строки из песни «Конь».

В финальном эпизоде под названием «Обмен талисманами» на сцену поднялись сто молодых людей из разных стран, держа в руках плюшевых Чебурашек. Участники обменялись игрушками, и к этому жесту присоединился весь зал.

«Я увезу Чебурашку домой. Он будет напоминать мне об этом фестивале, о новых друзьях и, конечно, о России», — рассказал участник из Бразилии Чарльз Силва.

По информации издания, завершила вечер группа Uma2rman с песней «Проститься». Технологическую поддержку обеспечила VK: зрителям были доступны «Камера объятий», общий чат ВКонтакте и подборка лучших клипов о фестивале.

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