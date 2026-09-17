Роман Ротенберг проникновенно поздравил Овечкина с 41-летием

17 сентября капитану «Вашингтон Кэпиталз» исполнился 41 год, нападающий готовится к своему 22-му сезону в НХЛ.

Ротенберг назвал Овечкина легендой мирового хоккея и подчеркнул, что всех своих успехов он добился трудом, дисциплиной и невероятной преданностью хоккею.

Вице-президент КХЛ отметил, что Ови очень много делает для будущего российского хоккея: проводит турниры, мастер-классы, охотно общается с юными игроками, которые вдохновляются его примером.

«Саша остается настоящим патриотом российского хоккея. Где бы он ни играл и каких высот ни достигал, он всегда помнит о своей стране, сборной, родной школе и наших детях. Спасибо за дружбу, за совместную работу и за все, что ты делаешь для российского хоккея и наших детей. С днем рождения, Ови!», — написал Роман Ротенберг в своей соцсети.

Ранее в «Вашингтоне» прокомментировали участие Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России».