Медаль времен Петра I с картой Новокузнецка вернулась на историческую Родину

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил благодарность делегации за визит и отметил важность такого исторически ценного подарка. Он поздравил с днем рождения города всех его жителей. Глава города отметил, что в нижнем Тагиле живут люди с горячим сердцем и стальными нервами. Это обусловлено тем, что в городе процветает горнодобывающая и металлургическая промышленность, деревообрабатывающее и промышленное дело. В свою очередь депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов Роман Кисельников поделился историей создания монеты.

«Медаль была сделана при Петре I Семеном Ремизовым для Новокузнецка. Это музейный экспонат, созданные в 1701 году. Она получилась в виде круга. Раньше города должны были делать в виде круга. Поселки раньше все делали в квадрате или Прямоугольнике. Город обычно обозначался именно в круге», - рассказывает депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов Роман Кисельников

После официальной части депутаты отправились на экскурсию по городу на ретро-трамвае. Депутат Роман Кисельников оценил то, насколько развит Нижний Тагил, отметив, что населенный пункт должен стать примером для других городов. Празднование дня города начнется 11 августа и продлится три дня. Для жителей подготовлены конкурсы, шоу, концерты, мастер-классы.