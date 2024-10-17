Медиакорсеть: расходы на отопление в доме можно сократить на 30-40%

Эксперты рассказали, что при правильном утеплении дома можно добиться сокращения расходов на отопление до 40%, сообщил mkset.ru.

В первую очередь фасад дома можно утеплить. Утеплители бывают двух видов: минеральные и органические.

«У всех видов теплоизоляционных материалов есть своя сфера применения, но часто люди совершают ошибки, применяя не то и не туда. Необходимо учитывать тип конструкции помещения, экологичность, паропроницаемость, горючесть, влагостойкость, теплопроводность, срок службы», — пояснил Руслан Дукаев, бригадир монтажников строительной компании.

Окна выступают одним из основных мест потери тепла. Если окна пластиковые, то можно заменить уплотнители и наклеить на стекла специальную теплоизоляционную пленку. Помогут сохранить тепло плотные шторы, которые не пропустят холод. Кроме окон, перед стартом отопительного сезона необходимо проверить состояние входных дверей. При необходимости их можно утеплить уплотнителями.

Сохранить тепло помогают ковры. Эксперты также советуют проверить, как расположена в комнате мебель. От холодных стен лучше отодвинуть кровати, кресла и диваны. Не стоит ничем закрывать батареи, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

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