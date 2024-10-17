Скотч, наждачная бумага и силиконовый клей: россиянам рассказали о подготовке обуви к зиме

В преддверии зимы и гололеда россиянам важно знать, как обезопасить себя от травм, сообщил nashgorod.ru.

Эксперты рекомендуют изначально покупать удобную обувь с нескользкой подошвой. Если с выбором ошиблись, ситуацию можно изменить в домашних условиях. В магазинах представлен широкий ассортимент специальных накладок. Обычно на них нанесены металлические шипы. Можно приобрести силиконовые накладки. Их приклеивают к подошве. Недостаток в том, что отклеить накладки невозможно.

При выходе из дома можно брать соль или песок. Они понадобятся на особенно скользких участках. Хорошим помощником станет трость, на которую удобно опереться.

«Чтобы избежать опасных травм при передвижении на гололеде необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры, а также не совершать резких движений», — отметил заведующий травматологическим отделением ОБ №3 Марат Губайдулин.

Подошву можно обработать наждачной бумагой или силиконовым клеем. Бумага придаст подошве шероховатость. Клей наносят на поверхность и ждут полного высыхания. На подошве образуется защитный слой. При помощи термопистолета можно создать уникальный узор, который увеличит сцепление. Также рекомендовано использовать скотч. Лучше обмотать им ботинки со всех сторон, а не только наклеить на подошву. В противном случае слой скотча быстро отпадет при соприкосновении со льдом или снегом.

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