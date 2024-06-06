Медик-инвалид судится с Соцфондом на Ставрополье

В 2021 году молодой фельдшер Алина стала жертвой ДТП в самый первый рабочий день. Пьяный водитель сбил ее, когда она стояла у машины скорой помощи. Девушке ампутировали ногу. Она рассказала, с какими сложностями приходится сталкиваться, а также раскритиковала отношение региональной власти к людям-инвалидам, сообщает newstracker.ru .

«Здоровым ты думаешь, что если с тобой что-то случится, государство позаботится о тебе, все по полочкам разложит, куда и зачем обращаться, на что можно претендовать», — рассказывает медик Алина.

После ампутации с девушкой должен был связаться психолог, но этого так и не произошло. В больнице рассказали, что у бесплатных специалистов большая загруженность. В качестве альтернативы предложили внештатного психолога, которому необходимо заплатить за консультацию.

Мама девушки рассказала, что семья долго не могла получить техсредства. Потерпевшей предоставили ванночку для подмывания. Алина пострадала на производстве. Об этом вспомнили только после привлечения СМИ, утверждает семья. Ей выдали модульный протез бедра с микропроцессорным управлением. Проблемы возникли, когда аппарат сломался.

«Я подала заявку в ставропольский филиал Фонда социального и пенсионного страхования на ремонт, но мне отказали. Объяснили это тем, что он как бы завис в воздухе из-за двух разных программ реабилитации», — вспоминает Алина.

После жалобы в Администрацию президента РФ и другие профильные ведомства девушка добилась выдачи ей дополнительного протеза. Алина отмечает, что приходится постоянно что-то требовать. Например, девушке должны выдавать путевки в санаторий. Теоретически так и происходит. Однако воспользоваться предложенными вариантами не получается: либо санаторий не оборудован для инвалидов, либо добраться самостоятельно туда невозможно.

«Мне как-то предложили путевку за 800 км от Ессентуков в санаторий без сопровождения. При это всем было совершенно наплевать, что помимо чемодана с вещами я должна взять с собой инвалидное кресло и два протеза», — рассказывает собеседница NewsTracker.

Алина — борец. Она решила, что будет по-прежнему работать. Фельдшером уже не сможет, но с бумажной работой справится. Стал актуальным вопрос, как добираться. Семья решила купить Алине автомобиль. Комиссия МСЭ должна была компенсировать потраченные деньги. Для приобретения авто семья продала квартиру. Сумма компенсации в размере 558 тысяч рублей не покрыла расходы.

Девушка обратилась в прокуратуру. В постановлении указано, что она обеспечена всем необходимым, лекарственные препараты получает, а от путевок и предложенного авто отказалась добровольно. 25-летняя медик обратилась в суд.

Ранее мы сообщали, что с начала этого года уже почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях.