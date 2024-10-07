Медик Сережина предупредила, что осенью стоит опасаться вспышек гастрита и ОРВИ

В осенний период времени световой день уменьшается. Температура воздуха переменчивая, склонная к снижению. В сложившихся условиях организму приходится адаптироваться. Процесс сопровождается ослаблением иммунной системы. Все больше людей болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19. Кроме того, проявляются хронические болезни. Обостряются также инфекции, которые находились в организме, но в спокойном состоянии.

«В частности, инфекции хеликобактер пилори, которая провоцирует обострение гастрита и гастродуоденита осенью. Это связано с сезонной перестройкой органов желудочно-кишечного тракта и микробиоты», — рассказала эксперт Вера Сережина.

Нередко летом в организм попадают гельминты. Чаще всего они переносятся с немытыми овощами, с грязными руками. Осенью меняется работа кишечно-желудочного тракта, на теле появляется сыпь, диагностирован аллергический кашель. Эксперт рекомендует делать лабораторный анализ.

Женщины преимущественно страдают осенью циститом, обусловленным кишечной палочкой. Причина заболевания — переохлаждение ног. Многие россияне заболевают ОРВИ.

«Однако, за аббревиатурой ОРВИ скрывается более 200 вирусов, — парамиксовирусы, различные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, парвовирусы и многие другие, — каждый из которых требует своего подхода к терапии», — рассказала 56orb.ru врач-эксперт Сережина.

Для выявления вида возбудителя рекомендовано провести лабораторное обследование методом ПЦР. Вирусы быстро проникают в организм. Они поражают нервные клетки, внутренние органы. Осенью эксперт рекомендует употреблять витамины, чтобы помочь организму справиться с болезнями.

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