Уролог Смерницкий пояснил причины позывов в туалет из кровати у мужчин

Желание справить естественные потребности сразу после того, как человек ложится в кровать для ночного сна в случае с мужчинами ошибочно списывать на безобидную привычку. По словам врача-уролога Андрея Смерницкого, частые позывы в большинстве случаев говорят о заболеваниях выделительной системы, требующих оперативного лечения. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что для мужчин характерно болезненное состояние под названием ноктурия, известное как необходимость ходить в туалет при каждой попытке заснуть и в течение ночи.

По мнению медика, в большинстве случаев это проблемы аденомы простаты, однако существует такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь, характерный для тех, кто страдает синдромами остеохондроза. Кроме того, причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность.

Он подчеркнул, что при наличии подобных симптомов не следует заниматься самолечением и стоит обратиться к врачу.

Ранее более 200 тыс. жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию.