Медики и полицейские в сговоре: на пожилую женщину из Нижнего Новгорода напал фельдшер

Жительница Нижнего Новгорода уверяет, что на нее напал доктор скорой помощи, а полиция игнорирует заявление и не разбирается в ситуации.

Инцидент произошел еще в начале апреля, но до сих пор правоохранительные органы не разобрались в ситуации, сообщает newsnn.ru. Редакция отправила официальный запрос в полицию с просьбой прокомментировать случившееся. Пока со слов женщины вырисовывается такая картина: она почувствовала боль в области сердца и обратилась в службу скорой помощи. Во время осмотра у нее произошел конфликт с доктором. Медик в порыве гнева разбил ее телефон и ударил женщину, а потом вызвал полицию.

Женщина рассказывает, что неоднократно обращалась в полицию, но никто не реагирует на ее заявления. Она также попросила помощи в прокуратуре, но на текущий момент и там никто не дал комментариев относительно инцидента.