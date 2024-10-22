Медики рассказали о способах профилактики осенних болезней

Осенью россияне чаще всего болеют гриппом и ОРВИ, а также страдают от депрессии. Медики рассказали о способах профилактики болезней, сообщил udm-info.ru.

Насморк, кашель, боли в горле и температура — такие симптомы чаще всего проявляются в осенний период времени. Россияне привыкли лечить недуги самостоятельно. Медики настаивают на осмотре в больнице для уточнения диагноза. Чаще всего таким образом проявляются ОРВИ. Одно из самых распространенных побочных явлений — бронхит. В Роспотребнадзоре рекомендуют не игнорировать социальную дистанцию в общественных местах и регулярно заниматься физической активностью.

«В качестве мер профилактики ОРВИ и бронхита рекомендуется принимать витамины, почаще гулять на свежем воздухе, соблюдать гигиену, носить маску в людных местах», — советуют в Роспотребнадзоре.

ОРВИ сложно отличить от гриппа без наличия медицинского образования. При неправильном лечении развивается бронхит, пневмония, гайморит, отит и энцефалит. Каждый сезон появляются новые штаммы, поэтому лечиться в домашних условиях противопоказано. В поликлиниках Ижевска рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа. На данный момент это самый результативный способ профилактики.

Осенью день уменьшается, что негативно влияет на настроение людей. Для профилактики депрессии рекомендовано употреблять витамин D, разнообразно питаться и высыпаться.

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