Антибиотики помогают далеко не всегда: в РАН рассказали об эволюции возбудителей серьезных болезней

При бесконтрольном использовании антибиотиков стимулируется появление антибиотикоустойчивых штаммов из-за отбора резистентных к антибиотикам бактериальных штаммов сообщил молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Немецкий таблоид Bild заявил о стремительном падении эффективности антибиотиков, что связано с потреблением большого количества препаратов даже для лечения легких респираторных заболеваний и ростом числа поездок туристов после пандемии коронавируса.

«Антибиотики не помогают при вирусных инфекциях, для борьбы с большинством вирусов нет эффективных препаратов. Есть только несколько препаратов против нынешнего коронавируса и вирусов гриппа типа А, которые хоть сколько-то эффективны», — заявил профессор Нетесов.

Доктор биологических наук подчеркнул, что применение антибиотиков для борьбы с бактериальными инфекциями должно проходить строго по назначению врача. При составлении лечения медики учитывают, что существуют антибиотики разных поколений, а также то, что применять сразу препараты 3-4 поколения — нельзя.

По словам эксперта, бесконтрольное потребление антибиотиков приводит к отбору штаммов, устойчивых к данным препаратам. Академик РАН отметил, что использование антибиотиков не случайно ограничили в последние годы.

«Ученые этим давно озадачены. Они в последние годы трудятся над разработкой так называемых противобактериальных вирусов. Эти вирусы называются бактериофагами. На самом деле, мы на новом уровне возвращаемся к 1950-м годам, когда такие вирусы применялись для лечения дифтерии и некоторых других заболеваний», — заключил молекулярный биолог.

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