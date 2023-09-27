Медицина, вода, спорт: Как развивается Белгородская область под руководством Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков два года занимает должность главы региона. Издание « Бел.Ру » проанализировало, как изменилась жизнь жителей за данный период времени.

Журналисты напомнили, что под руководством Гладкова стартовал проект «Поезд здоровья», который позволил жителям отдаленных сел и районов получать квалифицированную медицинскую помощь. Из 24 тысяч обследуемых жителей 12 тысяч прошли комплексное лечение. В больницы и клиники закупили оборудование, доставили льготные лекарственные препараты. Эти меры повлияли на продолжительность жизни в регионе: она увеличилась.

«По инициативе губернатора была запушена программа «Наши реки». Поначалу Гладков был не очень доволен итогами её реализации: за полгода в регионе очистили всего пять объектов из 72. Однако уже к ноябрю прошлого года ситуация постепенно стабилизировалась — расчистили 65 водных объектов», - отмечает издание Бел.Ру

Вячеслав Гладков распорядился обеспечить жителей чистой водой. Для проведения ремонтных работ коммунальные предприятия получили необходимые деньги из бюджета региона.

Для жителей городов области построили спортивные площадки. Уделяли внимание строительству спортивных центров.

«Больше внимания стали уделять и благоустройству. Например, губернатор ввел региональные проекты «Решаем вместе» и «Инициативное бюджетирование» — за два года на эти программы благоустройства про всей области выделено почти 3,5 млрд рублей — это почти 1,5 тыс объектов, за которые проголосовали сами жители Белгородской области», - пишет издание Бел.Ру

В регионе много ветхих зданий, но переселение жителей до назначения Вячеслава Гладкова губернатором, занимало много времени. Теперь же при необходимости людей переселяют, а ветхие здания реконструируют. Горожане получают социальное жилье, если имеют такое право.

Несмотря на то, что дети учатся преимущественно в дистанционном формате из-за обстрелов с украинской стороны, здания школ продолжают ремонтировать и оснащать необходимым оборудованием.