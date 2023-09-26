Медсестер Башкирии заставляют жертвовать зарплаты для СВО: главврач информацию отрицает

Медсестры Верхнеяркеевской ЦРБ информируют о том, что руководство медицинского учреждения принуждает добровольно перечислять деньги на нужды СВО в размере суммы, которую они получают за день работы, сообщает mkset.ru .

В пресс-службе Минздрава РБ подтвердили, что в ближайшее время ожидается передача гуманитарного груза из республики в зону СВО. Медикам предложили принять участие. Главный врач ЦРБ Разида Гатауллина отметила, что предложение помочь военным носить исключительно добровольный характер. Никто не имеет права принуждать сотрудников, но если есть желание, то можно перечислить деньги.

О такой акции сообщили медикам 25 сентября, отметила главврач. На данный момент заявлений о добровольном пожертвовании не поступало.

«Требовать средства на благотворительность никто не имеет права», прокомментировала ситуацию главный врач Верхнеяркеевской ЦРБ Разида Гатауллина.

Информация о принудительном перечислении средств появилась в интернет-месседжере «Осторожно Media». Собственный источник сообщил, что медсестер принуждают отдавать деньги. Средняя заработная плата составляет около 24 тысяч рублей. В день в среднем медики республики получают около 900 рублей. Эту сумму необходимо отправить для нужд СВО. Сотрудники возмущены, что чем выше размер зарплаты, тем больше денег придется переслать.