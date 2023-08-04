Медсестра стала заложницей: Три часа девушке угрожал рецидивист канцелярским ножом

В четверг, 3 августа, в омском лечебно-исправительном учреждении №2 один из осужденных взял в заложники медсестру, сообщает gorod55.ru . Девушку удерживали на протяжении трех часов. Осужденный за тяжкие преступления, в частности, убийство, был вооружен канцелярским ножом.

На данный момент неизвестно, чего именно добивался заключенный, когда решил удерживать медсестру. Теперь против него открыто уголовное дело за взятие человека в заложники. По усмотрению суда мужчине могут назначить от 6 до 15 лет лишения свободы. Также открыто дело против работников, которые не уследили, как у заключенного оказался канцелярский нож, и почему ему удалось удерживать девушку. С медсестрой все в порядке. С ней провел беседу психолог. Состояние удовлетворительное.

На место инцидента сразу выехали сотрудники УФСИН, которые проводили длительные переговоры с осужденным. Мужчина отпустил 26-летнюю медсестру и сдался правоохранительным органам. Проводится внутренняя проверка. Также работают следователи. Инцидент произошел в поселке Береговом.