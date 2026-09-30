«Не менее 10 тысяч рублей». Для пенсионеров хотят ввести выплату к 1 октября
Гриб предложил выплачивать пенсионерам ко Дню пожилых людей по 10 тысяч рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В России могут ввести федеральную выплату для пенсионеров ко Дню пожилых людей. С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает РИА Новости. Он предложил установить сумму не менее 10 тысяч рублей.
«Считаю, что необходимо установить федеральные выплаты для пенсионеров в Международный день пожилых людей. Размер такой меры поддержки должен составлять не менее 10 тысяч рублей», — заявил Гриб.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. По задумке автора инициативы, выплата должна стать общефедеральной мерой поддержки, а не зависеть от региона проживания пенсионера.
Помимо этого, Гриб предложил предусмотреть отдельные выплаты для граждан, достигших 70, 75, 80, 85, 90 и 100 лет. По его мнению, размер такой поддержки следует повышать с возрастом получателя.
При назначении юбилейных выплат замсекретаря ОП предложил учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также государственные награды и иные заслуги пожилого человека. Инициатива пока не оформлена в виде принятого решения или законопроекта.
Ранее сообщалось о том, что с 1 октября некоторым категориям россиян повысят пенсии.