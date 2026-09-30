42,2% закупок без конкурентов: исследование вскрыло реальную картину госзакупок в Кузбассе

Сервис «ТендерОпора» провел масштабное исследование, охватившее 719 государственных закупок и 1776 заявок в 23 субъектах из семи федеральных округов. Результаты показали: в Кузбассе 42,2% тендеров проходят с единственной поданной заявкой. По объему данных именно этот регион оказался в фокусе анализа — на него пришлось 64 закупки, тогда как по остальным территориям цифры колебались в диапазоне от 15 до 40, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации аналитиков, в типичной кузбасской процедуре участник фактически один. Средний показатель — 2,16 заявки на тендер, однако в большинстве случаев конкурсанта попросту нет, и каждый такой тендер фиксируется как несостоявшийся. По уровню неконкурентных закупок регион разместился на восьмой строчке из 23 — отсчет ведется от наихудшего показателя.

Тем не менее у региона есть сильные стороны, отметили аналитики. Отклонение заявок происходит крайне редко — лишь в 2,2% эпизодов. А в ситуациях, когда соперничество между поставщиками все-таки возникает, итоговая стоимость снижается на 9,3% в среднем — вдвое выше, чем по выборке в целом, где падение цены составляет около 4,4%.

Соседние территории демонстрируют совершенно иную динамику, считают специалисты. По их данным, в Новосибирской области целых 70,4% закупок проходят без конкурентов, тогда как в Омской — всего 30,6%. Сибирский федеральный округ в среднем дает 40,4%, и Кузбасс здесь немного позади.

«В Кузбассе поставщик чаще теряет на цене, чем на отклонении заявки: торг здесь идет, и заходить впритык к начальной цене не стоит», — говорит основатель «ТендерОпоры» Михаил Кремнёв.

По оценкам аналитиков, сибирские регионы разнятся настолько сильно, что решение об участии в тендерах стоит принимать применительно к конкретной территории и категории товара.

Ранее сообщалось, что ИК №1 в Ярославской области закупила массажные кресла за ₽128 тыс.