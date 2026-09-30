«Бросился на меня»: на Итурупе застрелили 350-килограммового медведя

На Итурупе ликвидировали медведя, напавшего на жителя села Рейдово

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

В Курильскую ЕДДС 29 сентября в 18:41 поступило сообщение от жителя села Рейдово. Мужчина рассказал, что на частное подворье забрел медведь и попытался проникнуть в курятник. Заметив человека, хищник атаковал его. Мужчина укрылся в доме и вызвал диспетчеров. Информацию передали в полицию и Курильское лесничество.

К прибытию группы отстрела медведь продолжал пытаться проникнуть в курятник, а при виде людей снова бросился в атаку. Сотрудники лесничества и отдела МВД России «Курильский» ликвидировали угрозу. По словам участников операции, убитый хищник был крупной откормленной особью весом около 350 кг в возрасте шести-семи лет.

Из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты власти просят жителей и гостей острова быть внимательными, особенно в темное время суток. Особую бдительность следует проявлять на улице Гидростроевской, в районе литерных домов с № 15 по № 21, где возле мусорных баков был замечен еще один медведь.

Каждый вечер сотрудники Курильского лесничества и полицейские патрулируют эту и другие территории. Власти подчеркивают важность оперативного информирования: сигнал о появлении хищников должен моментально поступать на пульт дежурного диспетчерской службы.

Ранее сообщалось о том, что в Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей.

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