Хищник вернулся: медведя, вышедшего на улицы Кемерова, застрелили после неудачной попытки прогнать

В Ленинском районе Кемерова ликвидировали медведя, который бродил по городским улицам. Информацию об этом подтвердили в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Накануне хищника после длительных поисков удалось вытеснить за пределы населенного пункта — в труднопроходимую болотистую локацию. Вокруг нее было организовано регулярное патрулирование. Первоначальные сведения о том, что зверь повторно вернулся в черту города, не нашли подтверждения. Однако местные жители заметили косолапого вблизи строения № 70 по улице Аэропорт, после чего животное было застрелено.

«Специалисты обследовали территорию в районе поселков Металлплощадка, Пугачи, Новостройка, Березово, Сухая Речка и Мамаевки. Медведя оттеснили в ближайшие охотничьи угодья. 29 сентября животное было добыто охотниками в соответствии с разрешением на осуществление спортивной и любительской охоты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве обращают внимание: при обнаружении медведей в непосредственной близости от населенных пунктов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Между тем защитники природы видят в участившихся случаях появления хищников вблизи транспортных артерий определенную закономерность. По их мнению, животные выходят к железным дорогам и поселениям неслучайно — в первую очередь из-за активной вырубки лесных массивов и дефицита привычного корма. В условиях, когда в тайге недостаточно ягод, кедровых шишек и иной естественной пищи, медведи вынуждены перемещаться к инфраструктурным объектам и жилым зонам в поисках пропитания.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона скупают средства защиты от хищников.