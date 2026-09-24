В Дмитрове крыса стала причиной возгорания электрощитка в доме на Космонавтов

В Дмитрове произошло возгорание общедомового электрощитка — ЧП случилось в доме № 31 по улице Космонавтов. Как пишут жители в местном телеграм-канале «Это Дмитров, Детка!», причиной короткого замыкания стала крыса, перегрызшая изоляцию проводов, сообщил REGIONS.

«Крыса решила позавтракать проводами», — так описывают ситуацию очевидцы.

Инцидент произошел в одном из подъездов. Жильцы, обследовавшие место, выяснили, что виной всему грызуны. Испорченная изоляция привела к короткому замыканию и последующему задымлению. Масштабного пожара удалось избежать, но собственников квартир происшествие серьезно напугало.

Жильцы уверены: крысы в подъездах и технических помещениях — прямое следствие бездействия управляющей компании. По словам жителей, во дворе и возле каждого подъезда скопились горы отходов. Люди отмечают, что ситуация с каждым днем становится все более опасной: бытовой мусор создает идеальную кормовую базу для грызунов, которые затем мигрируют в теплые подвалы и электрощитовые.

«Работники, которые должны увозить мусор, сказали, что УК им не платит денег и кормит завтраками, поэтому мусор будет стоять, пока они не получат свои деньги!» — возмущаются жильцы.

Ситуацию прокомментировал электрик Юрий Белов. По его словам, грызуны представляют колоссальную угрозу для внутридомовых сетей, а наличие мусора рядом с домом многократно увеличивает риски.

«Крысы идут туда, где есть еда и тепло. Если мусор не вывозится неделями, а подвальные помещения и электрощитовые не обслуживаются должным образом, грызуны неизбежно проникают внутрь зданий. Они стачивают зубы об изоляцию кабелей, что приводит к оголению жил и короткому замыканию», — поясняет Юрий Белов.

Специалист подчеркнул: все технические помещения должны быть герметичны для животных — двери плотно закрыты, а технологические отверстия заделаны. Если искра от оголенного провода попадет на скопившуюся внутри щитка пыль или горючий мусор рядом, это может привести не просто к поломке оборудования, а к масштабному пожару во всем подъезде.

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