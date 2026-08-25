«Миссия невыполнима» по-русски: водитель на «Рено» протаранил стратегический объект и оставил охрану в шоке

Вечером в Новокузнецке нетрезвый водитель на «Рено» на полной скорости протаранил ворота стратегически важного предприятия и ворвался на его закрытую территорию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, инцидент произошел, когда 47-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, снес массивное ограждение топливного объекта. Охрана завода мгновенно нажала тревожную кнопку и вызвала подмогу, чтобы защитить важный объект от возможных последствий.

Прибывший на место патруль Росгвардии обнаружил в салоне помятой машины пьяного мужчину и его спутницу. Гвардейцы оперативно задержали нарушителей и передали их инспекторам дорожной полиции для дальнейшего разбирательства. Водителю грозит ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за повреждение имущества и нарушение режима охраняемой территории.

«Прибывшие росгвардейцы на месте происшествия обнаружили легковой автомобиль Рено Логан, который находился на охраняемой территории», — подтвердили в управлении Росгвардии Кемеровской области.

Представители Росгвардии подчеркнули, что все стратегические объекты региона находятся под надежной защитой, а любые попытки проникновения на их территорию будут пресекаться.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин набросился на персонал стоматологической клиники.