Крупнейшее слияние года: в Ростове объединяют две главные областные больницы

В Ростове-на-Дону готовится слияние двух крупнейших региональных медицинских учреждений — Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) и Областного клинико-диагностического центра (ОКДЦ). По данным информированных источников в медицинских кругах, ОКДЦ планируют включить в состав РОКБ. Реорганизация совпала с кадровыми перестановками: с 31 августа 2026 года должность главного врача РОКБ займет Дмитрий Бурцев, одновременно сохраняющий руководство ОКДЦ, пишет 1РнД.

Кадровые перестановки и причины реорганизации

Назначение Дмитрия Бурцева на пост руководителя РОКБ с 31 августа 2026 года стало ключевым фактором, указывающим на предстоящее объединение учреждений. Бурцев возглавляет ОКДЦ с 2011 года и после перехода на новую должность сохранил статус главного врача диагностического центра, так как нового руководителя туда не назначили. На посту главврача РОКБ он сменяет Вячеслава Коробку, руководившего медучреждением с 2013 года, с которым областной Минздрав решил не продлевать контракт. Сам Коробка продолжит работу в созданном им Центре хирургии и координации донорства.

Специализация и возможности Областного клинико-диагностического центра

Областной клинико-диагностический центр был основан в 1994 году на базе Областной больницы № 2 и стал ведущей диагностической площадкой региона. В настоящее время лаборатории и специалисты центра способны выполнять свыше 1000 видов высокосложных медицинских исследований. Во время пандемии коронавируса именно на базе ОКДЦ проводилась обработка почти половины всех выполняемых в области ПЦР-тестов.

Профиль и материально-техническая база РОКБ

Ростовская областная клиническая больница принимает пациентов с 1954 года и выступает главным флагманом регионального здравоохранения в сфере высокотехнологичной медпомощи. Учреждение специализируется на выполнении сложных хирургических операций, развитии трансплантологии и оказании экстренной помощи при тяжелых патологиях. Объединение с диагностическим центром позволит создать единый крупный медицинский кластер полной цепочки обслуживания.